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القيادة المركزية الأميركية: ربط رصيف عائم موقت بشاطئ قطاع غزة
أخبار دولية
2024-05-16 | 02:48
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القيادة المركزية الأميركية: ربط رصيف عائم موقت بشاطئ قطاع غزة
أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة ثبتت مراسي لربط رصيف عائم موقت بشاطئ قطاع غزة في إطار مهمة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وأشارت الى أن من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك من الشاطئ في الأيام المقبلة، وأن الأمم المتحدة ستتولى مهمة توزيعها في القطاع.
أخبار دولية
القيادة المركزية الأميركية
رصيف عائم
غزة
المساعدات الإنسانية
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