رئيس الحكومة السلوفاكية في حالة مستقرّة لكنّها لا تزال "خطرة جداً"

أعلن نائب رئيس الحكومة السلوفاكية أن حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو استقرّت خلال الليل لكنّها لا تزال "خطرة جداً"، غداة تعرّضه لإطلاق نار.



وقال روبرت كاليناك الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضاً، "خلال الليل، تمكّن الأطباء من وقف تدهور حالة المريض"، مضيفاً "للأسف، لا تزال الحالة خطرة للغاية لأنّ الإصابات معقّدة".