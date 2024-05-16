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شي: الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للنزاع في أوكرانيا

أخبار دولية
2024-05-16 | 03:11
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شي: الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصل إلى &quot;حل سياسي&quot; للنزاع في أوكرانيا
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شي: الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للنزاع في أوكرانيا

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد محادثات في بكين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للنزاع في أوكرانيا.
     
وقال شي أمام الصحافة إلى جانب بوتين: "يتفق الجانبان على أنّ الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا هو السبيل للمضي قدماً".
 
من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "امتنانه" للصين على "مبادراتها" من أجل السلام في أوكرانيا التي غزتها موسكو قبل أكثر من سنتين.
     
وقال بوتين: "نحن ممتنون لأصدقائنا ونظرائنا الصينيين للمبادرات التي يعرضونها لحل هذه المشكلة". 
 
على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الروسي أن أي تحالف سياسي وعسكري "مغلق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "مضر"، في وقت تتعاون الولايات المتحدة مع أستراليا والممكلة المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني في تلك المنطقة.
     
وقال: "لا يوجد مكان لتحالفات عسكرية سياسية مغلقة. نعتبر أنّه من المضر للغاية إنشاء مثل هذه التحالفات ويؤدي إلى نتائج عكسية". 

أخبار دولية

شي جينبينغ

فلاديمير بوتين

الصين

روسيا

أوكرانيا

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