القبض على عملاء أوكرانيين في القرم

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول اليوم، إنه قبض على عملاء أوكرانيين في شبه جزيرة القرم وإن أحدهم اعترف بتسريب معلومات حول أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي جسر القرم.