مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا

حصلت الـ LBCI على مسودة إعلان المنامة الذي أكد دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة اراضيها، وجاء فيه: "نحث جميع الاطراف اللبنانية على اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والامنية، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية ، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، للحفاظ على امن لبنان واستقراره، وحماية حدوده المعترف بها دوليا، بوجه الاعتداءات الاسرائيلية.