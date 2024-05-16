روسيا تقدمت 278 كيلومترًا مربعًا في أوكرانيا خلال سبعة أيام في أكبر اختراق لها منذ نهاية 2022

سيطرت روسيا على 278 كيلومترًا مربعًا في غضون أسبوع في شرق أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في أكبر اختراق لها منذ سنة ونصف السنة، على ما أظهر الخميس تحليل أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).



بين التاسع من أيار والخامس عشر منه، سيطرت روسيا على 257 كيلومترًا مربعًا في منطقة خاركيف وحدها في شمال شرق أوكرانيا، مركز الهجوم الروسي الجديد حيث أعلنت موسكو الاستيلاء على بلدات عدة.



أما البقية وهي 21 كيلومترًا مربعًا، فقد سيطر عليها الجيش الروسي في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب البلاد.



ولم تحرز القوات الروسية مثل هذا التقدم السريع في الأراضي الأوكرانية، منذ منتصف كانون الأول 2022. ففي الفترة الممتدة من 7 إلى 13 كانون الأول عدنما كانت الجبهة تشهد تبدلات أكبر، تقدّم الروس أكثر من 350 كيلومترًا مربعًا في منطقة لوغانسك (شمال شرق)، لكنهم تراجعوا في الأشهر التي سبقت في منطقتَي خاركيف وخيرسون في مواجهة الهجمات الأوكرانية.