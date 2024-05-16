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زيلينسكي يؤكد من خاركيف أن "الوضع صعب للغاية" لكنه "تحت السيطرة"

أخبار دولية
2024-05-16 | 06:14
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زيلينسكي يؤكد من خاركيف أن &quot;الوضع صعب للغاية&quot; لكنه &quot;تحت السيطرة&quot;
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زيلينسكي يؤكد من خاركيف أن "الوضع صعب للغاية" لكنه "تحت السيطرة"

زيلينسكي: جنودنا يلحقون بالمحتل خسائر باهظة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في خاركيف "صعب للغاية" لكنه يبقى "تحت السيطرة"، بعدما أطلقت روسيا هجوما بريا في هذه المنطقة الواقعة بشمال شرق أوكرانيا، وذلك بعد لقائه قادة عسكريين فيها.
     
وقال زيلينسكي في منشور على تلغرام إن "الوضع في منطقة خاركيف هو إجمالا تحت السيطرة، وجنودنا يلحقون بالمحتل خسائر باهظة. لكن المنطقة تبقى صعبة للغاية"، بعد لقائه القادة العسكريين في مدينة خاركيف التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

أخبار دولية

زيلينسكي

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