أوكرانيا تتهم روسيا باعتقال مدنيين وإعدامهم في خاركيف

اتهم وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو اليوم، الجيش الروسي بارتكاب أعمال الاعتقال التعسفي والإعدام في حق مدنيين في مدينة فوفتشانسك بمنطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حيث أطلقت موسكو هجوماً برياً منذ نحو أسبوع.



وقال الوزير عبر تلغرام: "وفق تقارير أجهزة الاستخبارات، العسكريون الروس الذين يحاولون تثبيت موطئ قدم في المدينة، لا يسمحون للسكان بإخلائها: لقد بدأوا خطف الأشخاص لاقتيادهم الى الأقبية"، مشيرا الى معلومات عن وقوع "عمليات إعدام أولى للمدنيين".