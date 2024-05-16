عباس يتّهم حماس بـ"توفير ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ "توفير ذرائع" لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزّة.



واعتبر عباس، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة، أن "العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من تشرين الأول، وفرّت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً".