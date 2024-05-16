العاهل الأردني: من الضروري التصدي للجماعات المسلحة التي تهرب المخدرات والأسلحة

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله أن من الضروري التصدي للجماعات المسلحة التي تهرب المخدرات والأسلحة.



وقال إنه يجب مواجهة الجماعات المسلحة التي ترتكب جرائم فوق القانون، ولاسيما تهريب المخدرات والأسلحة، وهي الجرائم التي يحبطها الأردن منذ سنوات.