وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن قوات إضافية "ستدخل رفح"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قوات إضافية "ستدخل رفح"، متعهدا بـ "تكثيف" العمليات في المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة وتستضيف مئات الآلاف من النازحين.



وأكد غالانت في بيان أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية ".



وقال:" دمّرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة ... سوف يتم تكثيف هذا النشاط".