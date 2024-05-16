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السيسي: إسرائيل تواصل التهرب من المسؤولية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2024-05-16 | 08:41
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السيسي: إسرائيل تواصل التهرب من المسؤولية وجهود وقف إطلاق النار في غزة
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السيسي: إسرائيل تواصل التهرب من المسؤولية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إسرائيل تواصل التهرب من المسؤولية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها مع حماس في غزة، وذلك خلال قمة في المنامة.
 
ولفت السياسي الى أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الحدودية بين مصر وغزة وتستخدم الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي "لإحكام الحصار للقطاع".

وقال: "أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن".
 
 
 

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