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جنوب إفريقيا لمحكمة العدل: "الإبادة" الإسرائيلية في غزة بلغت "مرحلة جديدة ومروّعة"

أخبار دولية
2024-05-16 | 09:44
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جنوب إفريقيا لمحكمة العدل: &quot;الإبادة&quot; الإسرائيلية في غزة بلغت &quot;مرحلة جديدة ومروّعة&quot;
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جنوب إفريقيا لمحكمة العدل: "الإبادة" الإسرائيلية في غزة بلغت "مرحلة جديدة ومروّعة"

اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.
     
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".

وأضاف: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
     

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