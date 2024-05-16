مسؤولون فلسطينيون: مقتل 3 في مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولون فلسطينيون أن الجيش الاسرائيلي قتل ثلاثة شبان في خلال مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس شهدت تفتيش محال صرافة.



وأوضحت الوزارة أن أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما) ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما) قتلوا في أثناء توغل قوات إسرائيلية في مدينة طولكرم وتمركزها في مناطق بوسط المدينة.



