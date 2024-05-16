الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤولون فلسطينيون: مقتل 3 في مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية
أخبار دولية
2024-05-16 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤولون فلسطينيون: مقتل 3 في مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولون فلسطينيون أن الجيش الاسرائيلي قتل ثلاثة شبان في خلال مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس شهدت تفتيش محال صرافة.
وأوضحت الوزارة أن أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما) ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما) قتلوا في أثناء توغل قوات إسرائيلية في مدينة طولكرم وتمركزها في مناطق بوسط المدينة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
فلسطينيون:
مداهمات
إسرائيلية
الضفة
الغربية
التالي
أبو الغيط لـ"الشرق الأوسط": طغيان غزة على "قمة البحرين" لا يمنع مناقشة أزمات أخرى
رصيف بحري أعده الجيش الأميركي يبدأ بالتحرك نحو غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-27
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين في مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية
أخبار دولية
2024-03-27
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين في مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2024-02-22
الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخص في الهجوم قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
آخر الأخبار
2024-02-22
الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخص في الهجوم قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2024-04-29
مسؤولون: مقتل 13 فلسطينيا على الأقل في ضربات جوية إسرائيلية على رفح
أخبار دولية
2024-04-29
مسؤولون: مقتل 13 فلسطينيا على الأقل في ضربات جوية إسرائيلية على رفح
0
أخبار دولية
2024-04-22
إسرائيل تعتقل فلسطينيًا على خلفية مقتل راع إسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
2024-04-22
إسرائيل تعتقل فلسطينيًا على خلفية مقتل راع إسرائيلي في الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:28
الأمم المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتوزيع المساعدات في غزة
أخبار دولية
12:28
الأمم المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتوزيع المساعدات في غزة
0
أخبار دولية
11:37
رئيس وكالة CIA السابق: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة
أخبار دولية
11:37
رئيس وكالة CIA السابق: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة
0
أخبار دولية
11:27
موسكو تعلن طرد الملحق العسكري البريطاني ردا على إجراء مماثل من لندن
أخبار دولية
11:27
موسكو تعلن طرد الملحق العسكري البريطاني ردا على إجراء مماثل من لندن
0
أخبار دولية
11:04
القمة العربية: لنشر قوات دولية في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتين
أخبار دولية
11:04
القمة العربية: لنشر قوات دولية في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:30
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين علي فوزي أيوب "أيوب" من بلدة عين قانا في جنوب لبنان والشهيد محمد حسن علي فارس "أبو علي شمران" من منطقة الغبيري
آخر الأخبار
11:30
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين علي فوزي أيوب "أيوب" من بلدة عين قانا في جنوب لبنان والشهيد محمد حسن علي فارس "أبو علي شمران" من منطقة الغبيري
0
منوعات
15:00
واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
منوعات
15:00
واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
0
آخر الأخبار
10:31
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين بيك-أب وسيارتين على اوتوستراد الدامور باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
10:31
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين بيك-أب وسيارتين على اوتوستراد الدامور باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:14
مجلس جامعة الدول العربية في البحرين يناقش حرب غزة والقضايا الشائكة في البلدان العربية
أخبار دولية
07:14
مجلس جامعة الدول العربية في البحرين يناقش حرب غزة والقضايا الشائكة في البلدان العربية
0
آخر الأخبار
06:57
فضائح مدوية تتعلق بملف النزوح السوري... أسلحة أميرية داخل مخيم وإيجارات خيالية تدفع من استراليا
آخر الأخبار
06:57
فضائح مدوية تتعلق بملف النزوح السوري... أسلحة أميرية داخل مخيم وإيجارات خيالية تدفع من استراليا
0
أخبار لبنان
06:38
"تحالف التغيير" يتقدم باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية
أخبار لبنان
06:38
"تحالف التغيير" يتقدم باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية
0
أخبار دولية
01:19
بوتين التقى نظيره الصيني: العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم
أخبار دولية
01:19
بوتين التقى نظيره الصيني: العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم
0
أخبار دولية
16:00
هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي
أخبار دولية
16:00
هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي
0
أخبار دولية
15:46
العرب في البحرين...
أخبار دولية
15:46
العرب في البحرين...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
0
أخبار دولية
13:42
الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة
أخبار دولية
13:42
الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:11
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع
آخر الأخبار
17:11
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع
2
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
3
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
4
منوعات
15:00
واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
منوعات
15:00
واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
5
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
6
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
7
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
8
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More