إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة كريت

أنقذ خفر السواحل اليوناني 42 مهاجرا قبالة جزيرة كريت وببحث عن ثلاثة يعتقد أنهم مفقودون وذلك بعد أن أرسل قاربهم إشارة استغاثة خلال إبحاره.



وأوضح مسؤول في خفر السواحل أن سفنا تجارية وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية أنقذت المهاجرين على بعد نحو 27 ميلا بحريا جنوب غربي كريت.



ولفت المسؤول لرويترز، مشترطا عدم كشف هويته، إلى أنه لم يتضح ما حدث لقارب المهاجرين وإن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن المفقودين.



وشهدت جزيرة كريت وجارتها الصغيرة غافدوس، أقصى جنوب أوروبا، في الأشهر القليلة الماضية، زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا.



وتعهدت الحكومة اليونانية بتخصيص أموال وموظفين لمساعدة الجزر ذات القدرات المحدودة في التعامل مع هذه الأوضاع.