موسكو تعلن طرد الملحق العسكري البريطاني ردا على إجراء مماثل من لندن

قررت روسيا طرد الملحق العسكري البريطاني، ردّا على إجراء مماثل من السلطات البريطانية الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.



وأعلنت الوزارة أنه "تم اعتبار الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو أي تي كوغهيل شخصا غير مرغوب فيه. عليه مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوع".

