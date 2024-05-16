رئيس وكالة CIA السابق: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة

أكّد رئيس وكالة CIA السابق الجنرال ديفيد بتريوس أنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية.



وفي السياق، حذّر زعيم المعارضة الإسرائيليّ يائير لابيد من عمليات إعتراض شاحنات المساعدات من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين، واصفا اياها بأنها تمثل هجوماً مباشراً على أمن إسرائيل وعلاقاتها الدولية.