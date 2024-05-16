الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس وكالة CIA السابق: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة

أخبار دولية
2024-05-16 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس وكالة CIA السابق: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس وكالة CIA السابق: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة

أكّد رئيس وكالة CIA السابق الجنرال ديفيد بتريوس أنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، حذّر زعيم المعارضة الإسرائيليّ يائير لابيد من عمليات إعتراض شاحنات المساعدات من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين، واصفا اياها بأنها تمثل هجوماً مباشراً على أمن إسرائيل وعلاقاتها الدولية. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

وكالة

السابق:

إسرائيل

لضمان

المساعدات

الإنسانية

LBCI التالي
أبو الغيط لـ"الشرق الأوسط": طغيان غزة على "قمة البحرين" لا يمنع مناقشة أزمات أخرى
رصيف بحري أعده الجيش الأميركي يبدأ بالتحرك نحو غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-19

البنتاغون: وزير الدفاع أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي اليوم الجمعة وبحثا جهود الحفاظ على الأمن الإقليمي وأحدث التطورات في غزة وإجراءات تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى مدنيي القطاع

LBCI
أخبار دولية
2024-03-02

وزير الخارجية الفرنسي: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-23

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن شددا على الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-12

اردوغان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تفعلان ما يكفي للضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة بغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:03

وزير المالية الاسرائيلي: إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

LBCI
أخبار دولية
14:59

المتحدثة باسم البيت الأبيض: نتوقع إدخال مساعدات إلى غزة عبر الرصيف العائم

LBCI
أخبار دولية
14:57

الجيش الإسرائيلي يقول إن رهينتين تايلانديين محتجزين في غزة لقيا حتفهما

LBCI
أخبار دولية
14:55

مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: المجاعة خطر وشيك والتخطيط لمساعدات غزة شبه مستحيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-05-08

للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!

LBCI
منوعات
2024-05-13

تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:45

نتنياهو: معركة رفح حاسمة

LBCI
منوعات
2023-12-11

سرق وباع الهاتف المحمول الخاص بصديقه... جريمة قتل بدأت بجلسة احتساء للكحول!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
01:52

الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل

LBCI
آخر الأخبار
17:11

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع

LBCI
أخبار دولية
04:43

مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
خبر عاجل
08:22

ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف

LBCI
فنّ
06:01

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

LBCI
فنّ
05:59

"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

LBCI
أمن وقضاء
06:29

توقيف "أبو جوني" لتهريبه سوريّين الى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More