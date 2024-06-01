أوكرانيا تعلن إطلاق روسيا 53 صاروخاً و47 مسيّرة نحو أراضيها خلال الليل

أطلقت روسيا ما مجموعه 100 صاروخ وطائرة مسيّرة خلال ليل الجمعة السبت استهدفت على وجه الخصوص منشآت للطاقة ومحطات للكهرباء في أوكرانيا، وفق ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية.



وأفادت القوات الجوية بأن "العدو أطلق 53 صاروخاً من طرازات مختلفة و47 طائرة مسيّرة هجومية"، مشيرة الى أنها تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و46 مسيّرة.