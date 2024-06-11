سقوط خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية

سقط خمسة أشخاص قبل منتصف ليل الاثنين، بينهم ثلاثة سوريين يعملون مع حزب الله، في ضربات إسرائيلية استهدفت رتلا من الشاحنات كان يدخل إلى لبنان من سوريا المجاورة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر عسكري.



وأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن " ضربات جوية إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات في المنطقة القريبة من القصير الحدودية مع لبنان أثناء توجه الرتل من سوريا إلى لبنان، وأدى الاستهداف لمقتل 5 أشخاص، 3 منهم من الجنسية السورية كانوا يعملون مع حزب الله واثنان لبنانيان".



وذكر أن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما فقد أثر اثنين آخرين.



وأضاف المرصد أنه "بالتوازي مع ذلك، انطلقت صواريخ الدفاع الجوي السوري للتصدي للهجوم الإسرائيلي".