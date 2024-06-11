كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود لفترة وجيزة

أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون الحدود لفترة وجيزة، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيول.



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان أن "جنودا كوريين شماليين يعملون داخل المنطقة المنزوعة السلاح على الجبهة المركزية عبروا لفترة وجيزة خط الترسيم العسكري، وبعد أن بث جيشنا رسائل تحذير وأطلق طلقات تحذيرية، تراجعوا إلى الشمال"، في إشارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح البالغ عرضها 4 كيلومترات والفاصلة بين الدولتين.



وطمأن هيئة الأركان المشتركة أنه "باستثناء الانسحاب الفوري للجنود الكوريين الشماليين بعد إطلاق النار التحذيري، لم يلاحظ أي تحرك غير عادي".