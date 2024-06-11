استشهاد أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

قُتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله، بحسب السلطة الفلسطينية، في وقت كانت إسرائيل تشتبه في تنفيذ أحدهم لهجوم.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان "استشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال في قرية كفر نعمة" غربي رام الله.



عقب ذلك، أعلنت حركة فتح في بيان "الإضراب العام والشامل" في محافظة رام الله والبيرة الثلاثاء، "رفضا لجريمة الاغتيال وارتقاء أربعة من الشهداء... مع الإبقاء على الفعالية الجماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي رفضا لعملية الاغتيال ونصرةً للمعتقلين وغزة".



وقالت الشرطة الإسرائيلية من جهتها في بيان إن أحد القتلى الأربعة كان سبق أن هاجم قبل ساعات قليلة بؤرة سديه افرايم الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.



وأشارت الشرطة إلى أن عناصر من قواتها ومن الجيش توجهوا إلى كفر نعمة "لاعتقال أحد الإرهابيين الذين جاؤوا لتنفيذ هجوم ضد اليهود".



وأضافت الشرطة: "بمجرد وصول قوات الأمن إلى المكان الذي كان يختبئ فيه مشتبه بهم، حاول الإرهابي وثلاثة آخرون الفرار في سيارة، حتى إنهم دهسوا عملاء سريين كانوا يعملون في المنطقة. فتحت الشرطة النار على السيارة وقامت بتحييد الإرهابيين"، مشيرة الى أنها عثرت في المكان على "متفجرات" ورشاش.