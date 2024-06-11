زيلينسكي يصل إلى برلين للقاء شولتس والمشاركة في مؤتمر حول إعادة إعمار بلاده

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والمشاركة في مؤتمر حول إعادة إعمار بلاده.



ولفت زيلينسكي إلى أنه "والمستشار شولتس سنناقش مواصلة الدعم الدفاعي وتوسيع نطاق الدفاع الجوي لأوكرانيا والإنتاج المشترك للأسلحة".



وشدّد على أن "إيجاد حلول عاجلة لقطاع الطاقة الأوكراني سيكون أولى أولوياتنا"، وقال: "سألتقي أيضا الرئيس الفدرالي فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس البرلمان باربل باس وسأزور قاعدة عسكرية يتدرّب فيها جنودنا".



ويشارك زيلينسكي الثلاثاء والأربعاء في مؤتمر يعقد في برلين من أجل إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة ممثلين عن حكومات وعن القطاع الخاص بينهم عشرة رؤساء حكومات.