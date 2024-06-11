عباس "يرحب" بتبني مجلس الأمن المقترح الأميركي لهدنة في غزة: خطوة بالاتجاه الصحيح

رحّب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح".



وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".