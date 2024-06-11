الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود الاثنين في معارك في جنوب قطاع غزة.



وجاء في بيان صادر عن الجيش أن الجنود "قتلوا خلال معارك في جنوب غزة" الإثنين، بدون كشف تفاصيل حول ظروف مقتلهم.