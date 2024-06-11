بلينكن: نتانياهو "أكد التزامه" باقتراح وقف إطلاق النار في غزة

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أعاد تأكيد التزامه" باقتراح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس.



وقال بلينكن "التقيت برئيس الوزراء نتانياهو الليلة الماضية وأكد مجددا التزامه بالاقتراح"، مضيفا أن ترحيب حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي الإثنين إشارة تبعث "الأمل".