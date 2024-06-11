طهران لم تعلّق اتفاق التعاون الجديد مع موسكو

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية عن سفير إيران لدى روسيا قوله إن طهران لم تعلق اتفاق التعاون الجديد مع موسكو.وذكرت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله إن الاتفاق بين موسكو وطهران بشأن التعاون الشامل تم تعليقه موقتا بسبب "مشاكل لدى الشركاء الإيرانيين".