السنوار: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين "تضحيةٌ ضرورية"

ذكرت صحيفة wall street journal الاميركيّة، أن قائدَ حماس في غزة يحيى السنوار أكد في رسائل لقادة الحركة السياسيين وللوسطاء، أن ارتفاعَ عددِ الضحايا المدنيين "تضحيةٌ ضرورية".وأوضح السنوار أن المزيدَ من القتلى المدنيين، سيزيدُ الضغوط على إسرائيل عالميًا، وأن النصر لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكونُ أسوأَ من الهزيمة، وأن اقتحامَ الجيشِ الإسرائيليّ لرفَح لن يكونَ نُزهةً.واشار في الوقت نفسِه إلى أنه "مستعدٌ للموتِ في القتال"، حيث شبّه الحربَ بمعركةِ كربلاء، مشددا على أنه "علينا أن نُمضي قدمًا على نفسِ المسار الذي بدأناه أو فلتكن كربلاءَ جديدة".