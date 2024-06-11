زيلينسكي: روسيا دمّرت نصف قدرة توليد الكهرباء في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي الذي استهدف منشآت الطاقة أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في أوكرانيا إلى النصف منذ الشتاء.



واوضح زيلينسكي، خلال زيارته برلين، أن " الضربات الروسية بواسطة الصواريخ والمسيرات دمّرت حتى الآن 9 جيغاوات من طاقة الانتاج وبلغت ذروة استهلاك الكهرباء في الشتاء الماضي 18 جيغاوات. وبذلك تقلص ذلك إلى النصف الآن".