انطلاق أعمال مؤتمرِ الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في البحر الميت

انطلقت أعمال مؤتمرِ الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في البحر الميت الذي يأتي بتنظيمٍ مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة، وبحضور عربيّ ودولي واسع.ويهدف المؤتمر لتحقيقِ أهداف رئيسة، أبرزها تحديدُ سبلِ تعزيزِ استجابة المجتمعِ الدوليّ للكارثة الإنسانية في غزة، وتأكيد الالتزامِ باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضعِ الإنسانيّ الحاليّ في غزة، وتسريع عملية توصيل وتوفيرُ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوريٍ وتحديد الاحتياجات العملياتية واللوجستية ومختلف أنواع الدعم اللازم.