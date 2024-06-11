مسؤول بالحكومة الإسرائيلية: إسرائيل لن تنهي الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها

اعلن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي تدمير القدرات العسكرية لحماس (وإنهاء) حكمها، والافراج عن جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".



وتابع "الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك بالفعل".