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بلينكن يعلن عن أكثر من 400 مليون دولار مساعدات أميركية جديدة للفلسطينيين
أخبار دولية
2024-06-11 | 10:35
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بلينكن يعلن عن أكثر من 400 مليون دولار مساعدات أميركية جديدة للفلسطينيين
أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، وحث الدول الأخرى على تقديم الأموال لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وبهذه المساعدات، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الإستجابة الأنسانية المنعقد حاليا في الأردن، يصل إجمالي المساهمة الأميركية للفلسطينيين - في غزة والضفة الغربية والمنطقة - إلى 674 مليون دولار منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية.
لكن بلينكن أشار إلى أن نداء الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين لم يمول سوى الثلث، مع عجز يبلغ نحو 2,3 مليار دولار.
وقال بلينكن في كلمة خلال المؤتمر المنعقد في السويمة على شاطىء البحر الميت، على بعد 50 كلم غرب عمان: "البعض عبر عن قلقه البالغ إزاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الدول التي لديها القدرة على تقديم الكثير، والتي لم تقدم سوى القليل جدا أو لا شيء على الإطلاق".
وأضاف: "لقد حان الوقت للجميع - الجميع - لتكثيف جهودهم. ولأولئك الذين قدموا بالفعل وأعطوا بسخاء، أعطوا المزيد".
أخبار دولية
بلينكن
مساعدات أميركية
فلسطينيين
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