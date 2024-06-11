الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين "المشينة" لموظفيها المحتجزين في اليمن

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك المتمرّدين الحوثيين في اليمن بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفين في الأمم المتحدة وعناصر إغاثة آخرين، رافضا الاتهامات لهم بالانضواء في شبكة تجسس.



وبعدما أعلن الحوثيون الاثنين أن الأشخاص الذين أوقفوهم الأسبوع الماضي هم جزء من شبكة تجسس أميركية إسرائيلية، أصدر فولكر تورك بيانا الثلاثاء جاء فيه: "أرفض رفضاً قاطعاً الادعاءات المشينة بحق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم".