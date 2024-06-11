هيئة المحلفين تعتبر هانتر بايدن مذنبا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية

دانت هيئة محلّفين هانتر بايدن بتهم تتعلّق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات، في إطار أول محاكمة في قضية جنائية في التاريخ تستهدف نجل رئيس أميركي في منصبه.



ودين نجل الرئيس جو بايدن والبالغ 54 عاما بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجّهة له، وفق ما ذكرت محطة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية.