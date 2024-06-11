وزير خارجية الأردن: إسرائيل أصبحت دولة منبوذة

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، أن مصداقية القانون الدولي ستكون على المحك إذا رفضت إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة لإنهاء الحرب في غزة.



ولفت خلال مؤتمر صحفي في الأردن، الى أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.