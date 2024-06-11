قوات عراقية تقتل قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أن قوات الأمن قتلت قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا كان ضالعا في تنفيذ هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية.



وأفاد في بيان، بأن أبو زينب، وهو مواطن عراقي، قُتل في مدينة الرقة السورية "خلال الأيام الماضية" وذلك "بعد التنسيق مع التحالف الدولي".



ويعمل التحالف مع قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا لتعقب فلول تنظيم الدولة الإسلامية.



وفي العراق، لحقت الهزيمة بالتنظيم في عام 2017، لكن مقاتليه ما زالوا يشنون هجمات بانتظام على الشرطة والجيش والوحدات شبه العسكرية التابعة للدولة العراقية.