الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد حق الإقامة للأوكرانيين حتى 2026

اقترحت بروكسل الثلاثاء أن تمدد دول الاتحاد الأوروبي حق اللاجئين الأوكرانيين في البقاء في التكتل بعام إضافي حتى آذار 2026.



ويوجد حاليا نحو 4,2 مليون أوكراني تم تسجيلهم كلاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتستضيف ألمانيا وبولندا والجمهورية التشيكية الأعداد الأكبر.



وسيتعين على أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على التمديد، ومن المقرر أن يعقد الوزراء جلسة مناقشة أولى الخميس.



وقالت المفوضية الأوروبية "بالنظر إلى الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية والحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا، فإن الظروف الآمنة والدائمة لعودة الناس إلى أوكرانيا ليست متاحة حاليا".

