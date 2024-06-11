رفع الحظر الأميركي عن وحدة آزوف الأوكرانية المثيرة للجدل

أعلنت وحدة آزوف الأوكرانية الثلاثاء أن واشنطن قررت منحها مساعدات عسكرية، بعد حظر دام عشر سنوات بسبب مخاوف من صلاتها بالدوائر القومية المتطرفة.



وتُقدّر هذه الوحدة في أوكرانيا لمشاركتها في الدفاع عن مدينة ماريوبول في الأشهر الأولى من الغزو الروسي، لكنها مكروهة من روسيا التي تتهم عناصرها بأنهم "نازيون" ارتكبوا جرائم حرب.



وقالت الوحدة على تلغرام "أكدت السفارة الأميركية في أوكرانيا أن الوحدة الثانية عشرة الخاصة آزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني اجتازت التفتيش الذي يقتضيه القانون الأميركي ويحق لها الحصول على المساعدة من الولايات المتحدة".



وأشادت الوحدة في منشورها بـ"صفحة جديدة" في "تاريخها".



وأكدت وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار، لافتة إلى أنها أجرت "مراجعة شاملة" و"لم تجد أي دليل على وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" من قبل هذه الوحدة الأوكرانية.

