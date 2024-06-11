أسامة حمدان: رد حماس هو التزامها بما التزمت به سابقاً وهو وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في حديث تلفزيوني ان "رد حماس هو التزامها بما التزمت به سابقاً وهو وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة".



وقال "قدمنا بعض الملاحظات على المقترح إلى الوسطاء، وأعتقد أن الإدارة الأميركية تحاول إعطاء فرصة للإسرائيلي وهي منسجمة معه والخلاف تكتيكي فقط".



واضاف "القرار الأممي فيه ثغرات والأصل فيه تحديد ساعة الصفر لوقف إطلاق النار، وحماس رحبت بالقرار الأممي لأنه يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين ومفاوضات".