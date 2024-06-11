حماس والجهاد الإسلامي مستعدتان للتعامل بإيجابية مع اتفاق ينهي حرب غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك اليوم، عن جاهزية الوفد الفلسطيني "للتعامل الإيجابي" للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.



وأعلنت الحركتان أنهما قدمتا ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء المصريين والقطريين.



وجاء في البيان المشترك:



"الأخ إسماعيل هنية والأخ زياد نخالة في مقدمة وفد مشترك من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي قام بتسليم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري، كما تم إرسال الرد للإخوة المصريين.



ويضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة.



وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

كذلك، أعلنت قطر ومصر أنهما تسلمتا ردا من حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح هدنة في غزة.