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مسؤولون أميركيون: رصيف غزة يستأنف عملياته بعد توقف بسبب اضطراب البحر
أخبار دولية
2024-06-11 | 13:44
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مسؤولون أميركيون: رصيف غزة يستأنف عملياته بعد توقف بسبب اضطراب البحر
أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين اليوم، بأن رصيفا عسكريا أميركيا عائما قبالة غزة استأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد توقفه يومين بسبب اضطراب البحر نتيجة الأحوال المناخية.
وبعد أن توقف الرصيف عن العمل 10 أيام لإجراء الإصلاحات، استأنف الجيش الأميركي لفترة وجيزة تفريغ المساعدات يوم السبت، لكن اضطراب حالة البحر أوقف حركة المساعدات يومي الأحد والاثنين.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن ظروف البحر تحسنت، مما سمح بإدخال المساعدات.
أخبار دولية
رصيف
غزة
البحر
المساعدات الإنسانية
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