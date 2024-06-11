رد حماس على مقترح الهدنة في غزة يتضمن "تعديلات"

أفاد مصدر مطلع على المباحثات وكالة فرانس برس بأن رد حماس على مقترح الهدنة الإسرائيلي في قطاع غزة يتضمن "تعديلات".



وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المباحثات: "تضمن الرد تعديلات على المقترح الإسرائيلي يشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، مضيفا أن المباحثات ستتواصل عبر الوسطاء القطريين والمصريين وتنسيق أميركي.