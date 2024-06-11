الولايات المتحدة "تدرس" رد حركة حماس على مقترح الهدنة في غزة

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين إن واشنطن تلقت "الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر ونحن ندرسه راهنا".