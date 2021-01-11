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11 كانون الثاني 2021 - 04:13
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فراس أبيض للـLBCI: أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

فراس أبيض للـLBCI: أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار أكثر,للـLBCI,أبيض,فراس,
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فراس أبيض للـLBCI: أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي
Lebanon News
 
 
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