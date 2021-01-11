آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 04:13
11/01/2021 04:13:25
فراس أبيض للـLBCI: أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي
فراس أبيض للـLBCI: أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أكثر,للـLBCI,أبيض,فراس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً