فراس أبيض للـLBCI: أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي