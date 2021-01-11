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11 كانون الثاني 2021 - 04:49
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كتانة للـLBCI: غرفة عمليات الصليب الأحمر تُنسق مع وزارة الصحة والمشكلة أنّ المستشفيات تأخرت في تجهيز نفسها لاستقبال مرضى كورونا

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كتانة للـLBCI: غرفة عمليات الصليب الأحمر تُنسق مع وزارة الصحة والمشكلة أنّ المستشفيات تأخرت في تجهيز نفسها لاستقبال مرضى كورونا
Lebanon News
 
 
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