آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 07:00
11/01/2021 07:00:33
عراجي: فايزر وموديرنا حصلتا على استخدام طارئ وموقت لأنّ الأمر يحتاج الى مراقبة كلّ شخص تلقى اللقاح وذلك كي لا يتمّ رفع دعاوى بحقهما ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون
عراجي: فايزر وموديرنا حصلتا على استخدام طارئ وموقت لأنّ الأمر يحتاج الى مراقبة كلّ شخص تلقى اللقاح وذلك كي لا يتمّ رفع دعاوى بحقهما ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حصلتا,وموديرنا,فايزر,عراجي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً