عراجي: في حال حصول أيّ خلل بالتصنيع أو الإنتاج من قبل الشركات تتحمل هي المسؤوليّة حتى ضمن فترة الإستعمال الطارئ وخلال هذه الفترة الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية بالعلاج والتعويضات