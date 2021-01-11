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11 كانون الثاني 2021 - 07:05
11/01/2021 07:05:37
عراجي: في حال حصول أيّ خلل بالتصنيع أو الإنتاج من قبل الشركات تتحمل هي المسؤوليّة حتى ضمن فترة الإستعمال الطارئ وخلال هذه الفترة الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية بالعلاج والتعويضات
عراجي: في حال حصول أيّ خلل بالتصنيع أو الإنتاج من قبل الشركات تتحمل هي المسؤوليّة حتى ضمن فترة الإستعمال الطارئ وخلال هذه الفترة الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية بالعلاج والتعويضات
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LBCI News Lebanon
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