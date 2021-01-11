آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 10:41
11/01/2021 10:41:56
دياب: نحن أمام واقع صحّي مخيف وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر
دياب: نحن أمام واقع صحّي مخيف وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار صحّي,واقع,أمام,دياب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً