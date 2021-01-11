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11 كانون الثاني 2021 - 10:41
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دياب: نحن أمام واقع صحّي مخيف وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر

دياب: نحن أمام واقع صحّي مخيف وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار صحّي,واقع,أمام,دياب,
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دياب: نحن أمام واقع صحّي مخيف وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر
Lebanon News
 
 
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