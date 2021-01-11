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11 كانون الثاني 2021 - 10:51
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رويترز نقلا عن إعلام رسمي: الخارجية السعودية تعرب عن أملها أن تجبر الخطوة الأميركية الحوثيين على العودة للمفاوضات بهدف إنهاء الحرب

رويترز نقلا عن إعلام رسمي: الخارجية السعودية تعرب عن أملها أن تجبر الخطوة الأميركية الحوثيين على العودة للمفاوضات بهدف إنهاء الحرب Lebanon, news ,lbci ,أخبار رسمي,إعلام,نقلا,رويترز,
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رويترز نقلا عن إعلام رسمي: الخارجية السعودية تعرب عن أملها أن تجبر الخطوة الأميركية الحوثيين على العودة للمفاوضات بهدف إنهاء الحرب
Lebanon News
 
 
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