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11 كانون الثاني 2021 - 13:16
11/01/2021 13:16:43
المجلس الاعلى للدفاع: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020 على ان يخضع القادمون الى فحص فوري
المجلس الاعلى للدفاع: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020 على ان يخضع القادمون الى فحص فوري
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LBCI News Lebanon
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