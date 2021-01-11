المجلس الاعلى للدفاع: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020 على ان يخضع القادمون الى فحص فوري