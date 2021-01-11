آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 13:16
Back

المجلس الاعلى للدفاع: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020 على ان يخضع القادمون الى فحص فوري

المجلس الاعلى للدفاع: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020 على ان يخضع القادمون الى فحص فوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار حركة,تقليص,للدفاع,الاعلى,المجلس,
episodes
المجلس الاعلى للدفاع: تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020 على ان يخضع القادمون الى فحص فوري
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً