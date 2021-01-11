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11 كانون الثاني 2021 - 13:30
11/01/2021 13:30:17
المجلس الاعلى للدفاع: تُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية العمليات الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة
المجلس الاعلى للدفاع: تُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية العمليات الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة
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